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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 1.449,82 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,21 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,51 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, dün ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun Fed'in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirten analistler, bankanın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

Analistler, Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonra piyasaların ana gündemi olacağını aktararak, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da enflasyon ve ABD'de 2. el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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