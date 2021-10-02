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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kaybederek günü 1.401,46 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile inşaat oldu.

Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın küresel bazda enflasyonist baskıları artıracağı endişesiyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 123 baz puan artarak yüzde 18,02'ye yükseldi.

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