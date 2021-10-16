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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederek günü 1.409,56 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan güçlü finansal sonuçlar ve para politikalarına yönelik yol haritasının netleşmesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise artan döviz kurları nedeniyle negatif ayrıştığını söyledi.

Bu arada TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nın bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verir." dedi.

21 Ekim'deki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin olarak "En doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, TCMB'deki görev değişiklikleriyle ilgili olarak da "Bugüne kadar birçok arkadaş görevden ayrıldı. Bunun altında bir şeyler aramak doğru değil" diye konuştu.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

 

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