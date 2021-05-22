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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 1.451,84 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, Sinai endeksi hisselerindeki alıcılı seyre paralel BIST 100 endeksinin yükseldiğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artışla 61,5'e ve hizmet sektörü PMI 5,4 puan artışla 70,1'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, haftaya yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ABD ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puan seviyesinin direnç, 1.390'ın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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