  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.565
  • Euro 11.12
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,68 değer kazanarak günü 1.479,93 puandan tamamlayarak 3 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi yüzde 2,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 1,39 ile turizm oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 1.479,93 puandan tamamlayarak 3 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de gündemde olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde yılın son Enflasyon Raporu toplantısı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti kolaylaştırmak için bazı adımlar atıldı23 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eylülde 852 yatırım teşvik belgesi verdi23 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
  • Dünyada nakliye fiyatları arttı, Türkiye yatırımcıya sunduğu avantajlarla öne çıktı21 Ekim 2021 Perşembe 14:15
  • Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı! Dolar ve Altın kaç TL oldu?21 Ekim 2021 Perşembe 14:14
  • Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'ya indirdi21 Ekim 2021 Perşembe 14:10
  • Ticaret Bakanı Muş: Türkiye-Afrika ticaret hacmi 25,3 milyar dolara ulaştı21 Ekim 2021 Perşembe 10:29
  • Tesla üçüncü çeyrekte rekor kar ve gelir elde etti21 Ekim 2021 Perşembe 10:03
  • Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı yapıldı20 Ekim 2021 Çarşamba 13:23
  • TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu20 Ekim 2021 Çarşamba 11:51
  • TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı20 Ekim 2021 Çarşamba 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti