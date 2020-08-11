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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kazancıyla günü 1.110,05 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 25 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 6,48 holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,37 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 1,83 ile madencilik oldu.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek,1.111 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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