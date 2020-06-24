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Borsa, günü yüzde 0,77 düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, günü 114.448,91 puandan tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,77 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 114.448,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 889,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,42 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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