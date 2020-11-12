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Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,52 değer kazanarak 1.298,60 puana yükselirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.303,31 puana taşıdı.
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,38 puan artışla 1.298,60 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 24 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,65 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında bankacılık ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde 1.303,31 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla, Türk lirası varlıklarında görülen talep artışının bugün de devam ettiğini vurguladı.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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