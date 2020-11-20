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Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kazanarak 1.322,65 puana yükselirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.327,40 puana taşıdı.
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,64 puan artışla 1.322,65 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile metal ana sanayi ve menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ulaştırma ve madencilik hisseleri öncülüğünde 1.327,40 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, BIST100 endeksinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararının ardından pozitif seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Öğleden sonra, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.330 puanın direnç, 1.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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