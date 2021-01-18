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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 1.530,28 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,79 puan artışla 1.530,28 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçen hafta detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığının düşük olduğu yorumlarının küresel ölçekte piyasalarındaki risk iştahını azalttığını belirterek, Borsa İstanbul'da sabah açılışın ardından gelen satışların karşılandığını ve endeksin yükselişe geçtiğini söyledi.

Bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatan analistler, öğleden sonra Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısından gelebilecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.550 ve 1.570'in direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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