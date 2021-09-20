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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,98 azalışla 1.405,45 puandan başladı.
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,98 puan ve yüzde 0,98 azalarak 1.405,45 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,48 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,27 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,10 artışla 1.419,43 puandan tamamladı.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bu hafta, çarşamba ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının gerçekleştirileceğini anımsatan analistler, piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını kaydederek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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