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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 3,71 azalışla 2.007,04 puandan başladı.
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2.007,04 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,31 ve holding endeksi yüzde 3,76 düşüş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 5,55 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, 14 işlem günü süren aralıksız yükselişinin ardından cuma günü sert düştü ve günü yüzde 8,52 değer kaybıyla 2.084,47 puandan tamamladı. Satışların derinleşmesi ile cuma günü Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici siteminin iki kez aktifleştiği görüldü.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul AŞ, bugün açığa satışa sınırlama getirdi. Buna göre BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak.

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde cuma günkü satışların yeni haftanın açılışında da etkili olduğunu söyledi.

Yatırımcıların sakin kalması ve panikle işlem yapmaması gerektiğini vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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