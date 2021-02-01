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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,78 artışla 1.484,95 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,50 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 1.484,95 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,95 yükseliş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 3,59 ile spor oldu.

Geçen hafta dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,66 ve haftalık bazda ise yüzde 4,47 değer kaybederek 1.473,45 puana geriledi.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyonla mücadele vurgusu ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin Türk lirası varlıkları için pozitif olduğunu, pay piyasalarında yaşanan geri çekilmeyi düzeltme olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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