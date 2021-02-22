Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 artışla 1.566,39 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,05 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 1.566,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,99 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile spor oldu.

Cuma günü, banka hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.560,34 puandan tamamladı.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi’nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yaklaşık yüzde 2 artışla 63 doların üzerine çıkarken, bakırın libre fiyatı da yüzde 2 değer kazanarak 4,13 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma akşamı yayımlanan değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.