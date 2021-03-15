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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,08 artışla 1.558,59 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 1.558,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile spor oldu.

Cuma günü dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak günü 1.557,39 puandan tamamlamıştı.

Analistler, geçen hafta yüzde 1,48 seviyelerine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizinin cuma günü yüzde 1,64'ün üzerine çıktığına işaret ederek, söz konusu yükselişin sürmesinin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını, bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları ve tahvil piyasasına yönelik sözle yönlendirmelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin ise destek olarak izleneceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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