  • BIST 1.393
  • Altın 448,865
  • Dolar 8,0800
  • Euro 9,5255
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 artışla 1.385,74 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,58 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 1.385,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

Geçen hafta dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,88 düşüşle 1.382,15 puandan tamamladı.

Analistler, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındığını belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, döviz kurları ile tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ve bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışların alımların güçlenmesini sağlayabileceğini, 1.340 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rüzgar ve güneş, elektrik üretiminde kömürün tahtını salladı29 Mart 2021 Pazartesi 09:16
  • AnadoluJet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı28 Mart 2021 Pazar 14:07
  • Türk iş insanları Irak ile 50 milyar dolarlık ticaret yapmayı hedefliyor28 Mart 2021 Pazar 14:07
  • SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son tarih 31 Mart28 Mart 2021 Pazar 14:06
  • Yozgat'ta üretilen 4 milyon giysinin büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor28 Mart 2021 Pazar 14:05
  • Finansal teknoloji şirketi Matriks halka arz ediliyor28 Mart 2021 Pazar 09:28
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı27 Mart 2021 Cumartesi 12:20
  • İş güvenliği hizmeti veren öğretmenden alınan ek ödemeler KDK'nin tavsiyesiyle iade edildi27 Mart 2021 Cumartesi 10:29
  • Bakan Karaismailoğlu: Turizmin ve ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılmasında önemli bir sorumluluk taşıyoruz26 Mart 2021 Cuma 14:54
  • VakıfBank'ta Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor26 Mart 2021 Cuma 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti