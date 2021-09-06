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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 artışla 1.471,61 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,93 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.471,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, 1.484,95 puanla son beş ayın en yüksek seviyesini test ettiği geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,72 artışla 1.468,67 puandan tamamladı.

Analistler, küresel çapta artan enflasyonist baskılar ve ekonomik toparlamanın yavaşladığına işaret eden verilerin beklentilerin şekillenmesi açısından zorluklar yarattığını belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olduğunu, TL varlıkların ise görece ucuz kalan fiyatlamalar dolayısıyla pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı toplantısına çevrildiğini aktaran analistler, faizlerde ve para politikasında değişiklik beklenmemesine karşın karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından tahvil alımları konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Analistler, ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin takip edileceği bilgisini vererek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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