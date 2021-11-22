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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,79 artışla 1.751,05 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,72 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 1.751,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,80 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile orman, kağıt, basım olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışa göre 0,03 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.737,33 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarının Avrupa'da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs kısıtlamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.700 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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