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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 110.331,85 puana yükseldi.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 310,02 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 110.331,85 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,06 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve geçen hafta boyunca devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu yükselişini yaptı. Cuma günü yüzde 0,44 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,27, 13 günlük ralli sürecinde de yüzde 10,9 prim yaptı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar canlanmasının, pay piyasalarındaki yükseliş isteğini beslediğini ifade etti.

Bu hafta, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın Açık Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra hafta genelinde ABD ve Çin'de enflasyon ile Avrupa'da büyüme ve sanayi üretim verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün önemli bir veri olmaması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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