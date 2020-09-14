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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 artışla 1.105,89 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,19 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.105,89 puana yükseldi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 8,88 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,33 değer kazanarak günü 1.102,70 puandan tamamladı. Endeksin bir önceki hafta kapanışına göre getirisi ise yüzde 1,51 oldu.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantılarından çıkacak kararların takip edileceğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde ise yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretim verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artmasını bekliyor. Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 17,3 yükseliş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise haziranda yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 17,6 artmıştı.

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