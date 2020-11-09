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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,10 artışla 1.216,96 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 25,00 puan ve yüzde 2,10 değer kazanarak 1.216,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,47 ve holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191,96 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 7,15 artarak 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti.

Bu hafta yurt içinde yarın istihdam, çarşamba günü ödemeler dengesi, cuma günü ise sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi takip edilecek.

Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in hafta boyunca katılmaları beklenen etkinliklerde yapacakları konuşmaların yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Veri takviminde; yarın Çin'de, perşembe günü ABD ve Almanya'da enflasyon ile cuma günü Avro Bölgesi'nde büyüme verileri öne çıkıyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde, 1.220 ve 1.240 seviyelerinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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