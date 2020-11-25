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Borsa İstanbul yine rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kazanarak 1.336,85 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.340,24 puana taşıdı.
Borsa İstanbul yine rekor kırdı

Günün ilk yarısında ulaştırma ve banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 1.340,24 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan artışla 1.336,85 seviyesinde dengelenirken, toplam işlem hacmi 18 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,88 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, Avrupa borsalarında sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların, son dönemde atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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