  • BIST 1.934,59
  • Altın 723.68169
  • Dolar 12.6335
  • Euro 14.3108
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Borsa İstanbul'da yine devre kesici uygulandı

Güne yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başlayan Borsa İstanbul, ardından eksiye döndü. Saat 11.56 itibarıyla yüzde 5 kayba ulaşan BİST 100'de endeks bazlı devre kesici uygulandı.
Borsa İstanbul'da yine devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,30 artışla 2.103,56 puandan başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle saatlerinde yüzde 5'i buldu.

Yüzde 5'lik kayıp sonrası saat 11:56'da endeks bazında devre kesici uygulandı. İşlemler 12:26'da yeniden başlayacak.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Japonya içi üretimini geçici durduracak21 Aralık 2021 Salı 10:07
  • Benzin, motorin ve LPG zamları geri çekildi21 Aralık 2021 Salı 10:04
  • Dolar ve altında düşüş devam ediyor21 Aralık 2021 Salı 09:49
  • Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı21 Aralık 2021 Salı 09:48
  • Borsa İstanbul'dan dolar, euro ve altın vadeli işlem kararı21 Aralık 2021 Salı 09:42
  • Döviz kurlarındaki düşüş sürüyor21 Aralık 2021 Salı 09:40
  • Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak21 Aralık 2021 Salı 09:27
  • Merkez Bankası alım-satıma konu olan dövizleri yeniden düzenledi21 Aralık 2021 Salı 09:24
  • Borsa İstanbul'dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecek21 Aralık 2021 Salı 09:23
  • Dolar ve altında düşüş devam ediyor21 Aralık 2021 Salı 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti