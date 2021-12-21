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Borsa İstanbul'dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecek

Borsa İstanbul, BİST 50 endeksinde yer alan paylara ilişkin olarak bugün açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verdi.
Borsa İstanbul'dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecek

Borsa İstanbul iki gündür BİST 50 hisseleri için Yukarı Adım kuralını uygulamaya başladı. Dün başlayan uygulama bugün de devam ediyor. Buna göre BİST 50 hisselerinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım işlemi uygulanacak.

BİST'ten yapılan açıklama şöyle:

20/12/2021 Tarih ve 2021/90 Sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu ile BIST 50 Endeksinde yer alan paylara 20/12/2021 tarihli seansta getirilen açığa satış
işlemlerinde yukarı adım kuralının 21/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

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