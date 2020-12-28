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Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. BİST 100 endeksi bugün yüzde 1441 puan seviyesini görerek rekorlarına yenisini ekledi.
Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kazanarak 1.441,90 puana çıkarken, 1.442,52 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan artışla 1.441,90 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.442,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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