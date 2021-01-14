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Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 1.564,44 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.568,06 puana taşıdı.
Borsa rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,15 puan artışla 1.564,44 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,04 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,30 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.568,06 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu, ancak ABD'de bugün açıklanacak teşvik paketine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmalarının, risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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