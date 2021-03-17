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Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.589,47 puanla rekor seviyeyi gördü.
Borsa rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 1.589,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,52 puan artışla 1.584,94 seviyesinde bulunuyor. Şu dakikaya kadar toplam işlem hacmi ise 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile madencilik oldu.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 1,64 seviyelerine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin küresel ölçekte risk iştahını azaltmasına karşın Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını kaydetti.

Bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile yapılacak projeksiyonlar ve yönlendirmelerin piyasalar için önemli olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550’nin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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