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Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,44 değer kazanarak 1.497,92 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.498,41 puana taşıdı.
Borsa rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,19 puan artışla 1.497,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,73 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.498,41 puana taşıdı.

Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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