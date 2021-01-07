  • BIST 1.507
  • Altın 449,514
  • Dolar 7,2703
  • Euro 8,9427
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kazanarak 1.515,20 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.519,41 puana taşıdı.
Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kazanarak 1.515,20 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.519,41 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,78 puan artışla 1.515,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.519,41 puana taşıdı.

Analistler, ABD'nin Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su ürünleri sektöründe tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı07 Ocak 2021 Perşembe 10:34
  • Orman vasfı taşımayan alanlara ilişkin düzenleme07 Ocak 2021 Perşembe 10:33
  • Borsa güne rekorla başladı07 Ocak 2021 Perşembe 10:33
  • Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor07 Ocak 2021 Perşembe 09:55
  • Fed tutanakları yayımlandı07 Ocak 2021 Perşembe 09:54
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı07 Ocak 2021 Perşembe 09:54
  • KKTC'nin yerli otomobili Günsel'den istihdam atağı06 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
  • EPDK Başkanı Yılmaz: Güneş enerjisinde kapasite 6 bin 500 megavatı aştı06 Ocak 2021 Çarşamba 13:03
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı06 Ocak 2021 Çarşamba 13:02
  • Mayın dedektörleri Ozan ve Alper'den ihracat başarısı06 Ocak 2021 Çarşamba 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti