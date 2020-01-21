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Borsa rekorla kapandı

Güne yüzde 0.60 düşüşle 121 bin 886 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nun ilk gününde yeni rekor düzeyde kapandı.
Borsa rekorla kapandı

BİST100, gün içinde en düşük 121 bin 504 puanı ve en yüksek 123 bin 804 puanı gördükten sonra, 0.76 artışla 123 bin 556 puan ile yeni rekor düzeyde kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 177 bin 517 puanı ve en yüksek 182 bin 66 puanı gördükten sonra, kapanışta yüzde 1.01 artışla 181 bin 51 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.45 düşüşle yüzde 10.90’a düşerken, iki yıllık gösterge tahvinin bileşik faizi ise yüzde 0.68 artışla 10.30’ yükseldi,.

gün sonuna doğru;

- dolar en düşük 5.9125 lira ve en yüksek 5.9350 lirayı gördükten sonra 5.92-5.93 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5455 lira ve en yüksek 6.5859 lirayı gördükten sonra 6.57-6.58 lira aralığında,

- sterlin de en düşük 7.6875 lira ve en yüksek 7.7226 lirayı gördükten sonra 7.71-7.72 lira aralığında işlem gördü.

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