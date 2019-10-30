Borsa ve dolarda son durum

Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası ilk işlem gününe yüzde 0.92 düşüşle 98 bin 921 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) en düşük 98 bin 504 puanı ve en yüksek 99 bin 665 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.15 düşüşle 98 bin 692 puanda kapattı.