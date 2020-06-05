Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü hafif alıcılı bir seyirle başladı. Günün başlangıcında dolar/TL 6,76 seviyesinden el değiştirirken, euro/TL 7,66 düzeyinde. ABD istihdam verisi ve Moody's'in olası Türkiye açıklaması izlenecek.

Küresel piyasalarda, haftanın son işlem gününde sınırlı yükselişler görülüyor. ABD borsalarının dün hafif ekside kapanmasına rağmen bugün ABD vadelileri yüzde 0,50 civarında artıda seyrediyor. Asya borsalarında karışık bir görünüm söz konusu. Çin borsaları gerilerken; Japonya ve Hong Kong yükselişte.

Borsa 110 bin puanın üzerine çıktı; dolar 6,75'te

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki ağırlıklı yukarı yönlü hareketlere paralel bir şekilde açılış yaptı. Yüzde 0,55 yükselişler açılan endeks, 110 bin 142 puana ulaştı. Dolar/TL 6,75 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,66 seviyesinden açıldı.

Moody's'ten Türkiye açıklaması bekleniyor

Yurt içinde önemli bir ekonomik veri bulunmazken Moody's'in olası Türkiye açıklaması takip edilecek. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'B1', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruyacağı öngörülüyor. Açıklanmama ihtimali de bulunan Moody's Türkiye raporunun 23.00-23.30 arasında gelmesi bekleniyor.

Küresel piyasaların gözü ise ABD'deki istihdam verilerinde olacak. ABD'de tarım dışı istihdamın 8,33 milyon azalması, işsizlik oranının yüzde 19,5'e çıkması bekleniyor. Bir önceki ay istihdam 20,5 milyon azalmış, işsizlik oranı yüzde 14,7 olmuştu. Veriler saat 15.30'da açıklanacak.