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Boş araziler unutulmadı

Altındağ Belediyesi temizlik personeli detaylı temizlik kapsamında boş arazilerdeki atıkları da topluyor.
Boş araziler unutulmadı

Altındağ Belediyesi kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle mahalle Altındağ’ın çeşitli bölgelerinde bulunan boş arazilerdeki atıkları toplayan temizlik personelleri objektiflerimize böyle yansıyor. Ekipler boş arazilere atılan atıkları tek tek toplayarak detaylı bir temizlik gerçekleştiriyor.

KAPSAMLI TEMİZLİK YAPILIYOR

Altındağ’da boş araziler detaylı temizlik kapsamında belediye görevlilerince temizleniyor. Mahalle aralarında boş kalan ve bir süre sonra atık dolan araziler detaylı temizlik kapsamında listeye eklendi. Yollar ve kaldırımların yanı sıra Altındağ belediyesi artık bu arazileri de temizliyor. Boş araziler duyarsız vatandaşların attıkları çöpler sonucunda çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com


 

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