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Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap, yarın hakim karşısında

Samsun’da 3 yıl önce boşandığı eşi Emriye Metegül’ü (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde darbeden İbrahim Zarap (27), hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yarın yargılanmasına başlanacak.
Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap, yarın hakim karşısında

Olay, 6 Mart’ta Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme-tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül’ü dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metegül, olaydan 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. Olayın ardından gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zarap, hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Zarap'ın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Çok sayıda kadın platformunun da devreye girdiği olayın ilk duruşmasına kadın platformları ve çok sayıda avukatın da katılacağı öğrenildi. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Olayın ardından sosyal medyada büyük yankı uyanmış, Twitter'da, 'İbrahim Zarap tutuklansın' hashtagi gündem olmuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise konuya ilişkin sosyal medyadan "Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımında bulunmuştu.

DÖVERKEN 'AİLEVİ MESELE, SİZ KARIŞMAYIN' DİYE BAĞIRMIŞ

İbrahim Zarap hakkında hazırlanan iddianamede, olayın gelişimi şu şekilde anlatıldı:

"Emriye Metegül'ün 5 yaşındaki kızını teslim almak için şüpheli İbrahim Zarap'ın bulunduğunu beyan ettiği Canik Belediyesi önüne gittiği, kızını alacağı sırada şüphelinin alkollü olduğunu fark edip, şüphelinin alkol almak istiyorsa kendisine haber vermesini, kendisinin kızını gelip alabileceğini, bu şekilde kızını almasını istemediğini söylediği, bu şekilde taraflar arasında alkol ve kızları Eslem konulu kısa konuşma olduğu, şüphelinin beyanına göre de 'Çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim' demesi üzerine İbrahim'in Emriye'ye vurduğu, Emriye'nin dengesini kaybedip yere düştüğü, başını zemine vurduğu, bu halde iken şüphelinin müştekiyi başına ve karnına gelecek şekilde yumruk, tekme atmak suretiyle vurmaya devam ettiği, elde edilen kamera kaydına göre müştekinin yerde baygın şekilde kaldığı sırada başını eliyle kaldırıp sert zemine doğru çarptığı, tanık anlatımına göre bu sırada olay yerine gelenlere ‘Ailevi mesele siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim’ diye bağırdığı, gelen tanığın bu sırada bağırdığı, müştekinin adli rapor içeriklerine göre kırık oluşacak şekilde yaralandığı, cep telefonunu almaması için parçaladığı sırada çevreden gelenlerin müdahalesi ile eylemini sürdüremediği anlaşılmıştır."

O ANLARI ANLATMIŞTI

Bu arada sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahata çekildiği evinde yaptığı açıklamada, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkollüydü anladım. Ben de kızımı alırken ‘çocuğun yanında bunu içmemesi’ gerektiğini söyledim. Çocuğuma da 'babana birkaç gün gitmeyeceksin' dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu. O sıra nasıl oldu anlamadım, bayılmışım, 3-4 dakika sonra kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içinde, etrafa bakıp, çantama uzanmaya çalıştım. Telefonu almaya kalkınca, telefonu kırdı. Sonra tekrar bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. 5 yaşında kızımın bir günahı yoktu. O içtiği şeylerin etkisi altına bunları yapmaya hakkı yoktu. Bunu asla kabul etmiyorum. İtirazda bulunulmuş; tutuklu yargılanmasını istiyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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