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Boşanma aşamasındaki eşi ve ilişkisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu, sosyal medyadan paylaştı

İZMİR'in Buca ilçesinde, Okan B., boşanma aşamasındaki eşi S.B. ve onunla ilişkisi olduğu öne sürülen Y.T.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Okan B., o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Boşanma aşamasındaki eşi ve ilişkisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu, sosyal medyadan paylaştı

Olay, saat 03.30 sıralarında Adatepe Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Okan B., boşanma aşamasında olduğu eşi S.B. ile onunla ilişkisi olduğu öne sürülen Y.T.'nin birlikte olduğunu öğrendi. Eve gelen Okan B., S.B. ve Y.T.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde hafif yaralandıkları belirlenen S.B. ve Y.T., Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, saldırganın olay anını telefonuyla çekip, o anları sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Okan B.'nin görüntüleri, "Arkadaşlar bu videoyu paylaşmak istemezdim. Ama iki senedir içim içimi yiyor. S.B. senin canını almadan teslim olmayacağım. Bir daha cesetlerini atmazsam namussuzum. Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" yazarak paylaştığı görüldü. Okan B.'nin önce Y.T.'ye sonrasında da S.B.'ye ateş ettiği görüntülerde yer aldı. Yaralılar hastaneden taburcu olurken, Okan B. ise polisin araştırması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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