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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı

İZMİT'te boşanma aşamasındaki eşi Aynur Çetin'i (50) çalıştığı kafenin mutfağında bıçakla ağır yaralayan Suat Çetin, tutuklandı. Çetin'in ifadesinde, kafe çalışanları müdahale etmese eşini öldürebileceğini söylediği belirtildi.
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Olay dün İzmit Seka Park'taki bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Çetin ile yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi Suat Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Suat Çetin, eşini göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Aynur Çetin'in çığlıklarını duyup gelen kafe çalışanları, Suat Çetin’i etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Aynur Çetin, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Suat Çetin ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Suat Çetin'in ifadesinde, eşi Aynur Çetin ile sık sık kavga ettiklerini, kendisinden şikayetçi olması nedeniyle hakkında işlem yapıldığını ve uzaklaştırma kararı çıkarıldığını söyledi. Çetin, eşinin yanına barışmak ve eve geri dönmesini sağlamak amacıyla gittiğini, ancak olumsuz yanıt alınca bıçakla saldırdığını belirtti. Kafe çalışanları araya girmese eşini öldürebileceğini ifade eden Suat Çetin'in, kendisini darbeden personelden şikayetçi olmadığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Suat Çetin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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