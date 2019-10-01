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Boşanmadan sevgilisiyle düğün yaptı

İstanbul’da “Bu kadarına pes” dedirten olay... 16 yıllık eşiyle boşanma davası süren koca, sevgilisiyle düğün yaptı, fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı
Boşanmadan sevgilisiyle düğün yaptı

İstanbul'da yaşayan Elif D. (38) ve Ömer D. (39) çifti 2003'te evlendi. Bu evlilikten 13 yaşında bir çocukları oldu. İddiaya göre, Ömer D. 6 ay önce hayvan ticareti yapmak için Samsun'a gitti. Bu süreçte Elif D., eşi Ömer D.'nin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öğrendi.

Sosyal medyadan Elif D.'ye ulaşan T. isimli bir kadın Samsun'da üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek "Eşinle birlikteyim. Biz evleneceğiz" dedi. Elif D.'nin "Ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam" demesi üzerine ise T., Elif D.'yi görüntülü arayarak Ömer D.'yi ekranda gösterdi. Bunun üzerine boşanma davası açan Elif D., eşinin kendisini aldattığını ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek 10 bin lira nafaka ve 2 milyon lira tazminat talep etti.

İLK CELSE GÖRÜLMEDEN...

Davalı koca Ömer D. ise cevap dilekçesinde köyde yaşadığını ve işsiz olduğunu belirtti. Ömer D., "Davacı beni holding yöneticisi zannetmiş olacak ki 10 bin lira istiyor. Benim ödeme imkanım yoktur" diyerek karısının kendisine 2 milyon lira manevi tazminat ödenmesini istedi.

Mahkeme dava için kasıma gün verdi. Duruşmanın henüz ilk celsesi görülmeden ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ömer D. bir süredir birlikte olduğu üniversite öğrencisi T. ile düğün yaptı. Düğün fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından "Ruhun ruhuma yoldaş, gölgen gölgeme sırdaş, gönlün gönlüme arkadaş olsun" sözüyle paylaştı.

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