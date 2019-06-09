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Bosna-Hersek Büyükelçilik binası yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek Ankara Büyükelçilik Binası’nın tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Bosna-Hersek Büyükelçilik binası yenileniyor

Büyükelçiliğin talebi doğrultusunda tüm binayı baştan aşağı yenileyen Büyükşehir ekipleri, elçilik binasının dış cephesi dahil iç bölümlerin tadilat işlemlerine devam ediyor.

ELÇİLİK BİNASI EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bosna-Hersek Büyükelçiliği’nin Çankaya ilçesinde bulunan; bodrum ve zemin dışında iki kattan oluşan ve toplam büyüklüğü 781 metrekare olan binada yenileme çalışması yapıyor. 

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Elektrik, mekanik ve altyapı tesisatları elden geçirilerek yenilenen elçilik binasında; bahçe, yürüyüş alanları ve araç parkı ile birlikte peyzaj çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacak. 


 

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