  • BIST 1.420
  • Altın 476,796
  • Dolar 8,3414
  • Euro 10,0233
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okullarda 'Kardeşlik ve Ebedi Dostluk' temalı mektuplaşma etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türk Hava Yolları sponsorluğunda, Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okullar arasında mektuplaşma ve Ramazan Bayramı içerikli hediyeleşme etkinliği gerçekleştirildi.
Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okullarda 'Kardeşlik ve Ebedi Dostluk' temalı mektuplaşma etkinliği

YEE'den yapılan açıklamada, Bosna Hersek Federasyonu Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016'da imzalanan protokol ile okulların "Kardeş Okul" olmasının önünün açıldığı belirtildi.

YEE ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Kardeş Okul projesinin her geçen gün büyüyerek devam ettiği vurgulanan açıklamada, 2020'ye kadar proje kapsamında yıllık 7 bin öğrenci ve öğretmenin karşılıklı ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kardeş Okul projesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çevirim içi buluşma ve mektuplaşmalarla iki ülke öğrencileri arasında bağ kurmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kardeşlik ve Ebedi Dostluk temalı mektuplaşma ve hediyeleşme etkinliği kapsamında Bosna Hersek’in her köşesinden yaklaşık 500 mektup İstanbul’daki kardeş okul öğrencilerine ulaştırıldı. İstanbul’daki kardeş okullardan da Bosna Hersek’teki kardeş okullarına yaklaşık 500 mektup ve hediyeler gönderildi." ifadesine yer verildi.

YEE'nin Bosna Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, “Kardeş Okul” projesi kapsamında İstanbul’daki kardeş okullarını ziyaret edip ders kitaplarından öğrendikleri ve gördüklerini yaşama tecrübesi elde ederken, Türkiye’deki kardeşlerini de Bosna Hersek’te misafir ediyorlar.

YEE ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Kardeşlik ve Birlik mektuplaşmaları etkinliği kapsamında Saraybosna’da bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eyarsoy, "Öğrencilerin Ramazan Bayramı'nda birbirlerine mektup yazması, şehirleri tanıtan kartpostallar ve hediyeler göndermesi arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi açısından önemlidir. Bu vesileyle gelecek nesillerin birbirlerine olan kardeşlik duyguları daha da güçlü hale gelecektir." diye konuştu.

Mostar YEE Müdürü Yunus Dilber de 2016'dan beri büyüyerek devam eden proje kapsamında, bu yıl salgın nedeniyle ziyaretlerin sınırlı sayıda yapılabildiğini anımsatarak, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Kardeşlik ve Ebedi Dostluk etkinliğinin başlatıldığını söyledi.

Etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü belirten Dilber, YEE olarak bu tür etkinlikler ile iki ülke ve halkın birbirini birinci kaynaktan tanımasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası için çalışma grupları faaliyetlerine başladı05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:48
  • Skandal sözler sonrası Erdoğan'dan 250 bin TL'lik tazminat davası05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:25
  • Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:16
  • Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:02
  • Bakan Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:57
  • İstanbul'da FETÖ operasyonunda 29 şüpheli yakalandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:32
  • Çanakkale'de deprem meydana geldi05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:01
  • Bakan Akar'dan Irak'a nota yanıtı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:49
  • Bakan Akar: Her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:41
  • Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti