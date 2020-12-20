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Bosna Hersek'in Mostar şehrinde halk yerel seçim için sandık başında

Seçimde, 35 sandalyeli Şehir Konseyi Üyeliği için 22 siyasi parti, 4 bağımsız aday, 4 ittifak ve bağımsız listeden 370 aday yarışıyor.
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde halk yerel seçim için sandık başında

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde yapılan yerel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Mostar'da şehrin statüsüyle ilgili siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle en son 2008'de yapılan yerel seçimde, Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre 100 bin 864 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçimde, 35 sandalyeli Şehir Konseyi Üyeliği için 22 siyasi parti, 4 bağımsız aday, 4 ittifak ve bağımsız listeden 370 aday yarışıyor.

Bosna Hersek'te 15 Kasım'da yapılan yerel seçimlerden farklı olarak Mostar'da bugün yapılan seçim kapsamında, 17 ülkede yaşayan Mostar kayıtlı 3 bin 985 seçmenin de posta yoluyla oy kullanabileceği bildirildi.

Son yerel seçim 12 yıl önce yapıldı
Bosna'daki savaşın (1992-1995) ardından 6 belediyeye bölünen Mostar şehri, bu şekilde yönetiliyordu.

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir, tek belediye haline getirildi.

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise Şehir Konseyi oldu ancak bu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, şehirdeki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.

Mostar'da, şehir statüsüyle ilgili sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim yapılamıyordu.

Haziranda siyasi partilerin sağladığı anlaşma sonucu, yeni statüye göre Mostar şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilmesi kararlaştırıldı.

Önce 6 seçim bölgesinden 22, ortak listeden ise 13 Şehir Konseyi Üyesi belirlenecek, daha sonra ise Konsey Üyeleri yeni belediye başkanını seçecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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