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Bosna'daki Paljenik Zirvesi'nden Mehmetçik'e destek

Vlasic Dağı'nın bin 943 metre rakımlı Paljenik Zirvesi'ne tırmanan bir grup, zirvede Türk bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı verdi.
Bosna'daki Paljenik Zirvesi'nden Mehmetçik'e destek

Aralarında Saraybosna, Zenica ve Doboj şehirlerinden dağcıların bulunduğu grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

"HER DAİM TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Bosna Hersek Dostluk Köprüsü ve "Ze-Explorer" Dağcılık Kulübü üyelerinden oluşan grup, Paljenik Zirvesi'nden gönderdikleri mesajda, terörle mücadelesinde her daim Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

TÜRK BAYRAĞININ YANINDA 'ZAMBAKLI' BAYRAK

Grup, Türk bayrağının yanında bağımsız Bosna Hersek'in ilk bayrağı olan zambaklı bayrağı da açarak dostluk ve kardeşlik mesajı gönderdi.

BÜYÜK ZAFERLERİN KAZANILDIĞI ZİRVE

Vlasic Dağı ve Paljenik Zirvesi, özellikle 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında Boşnak askerlerin büyük zaferler kazandığı noktalardan biri olarak biliniyor.

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