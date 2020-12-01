Bosphorus'un anlamı ne? Dardanelles'in anlamı ne?

Google tarafından İstanbul Boğazı ismi Bosphorus olarak gözükürken Çanakkale Boğazı ismi ise Dardanelles olarak gözükmesi büyük tepkilere neden oldu. Bosphorus ve Dardanelles ne anlama geliyor?

Eski Tümamiral Cihat Yaycı’nın sık sık gündeme getirdiği Ege denizi nin isminin ( Adalar Denizi ) olarak değiştirilmesi ve İstanbul Boğazı ila Çanakkale Boğazı 'nın isimlerinin Google’da Bosphorus ve Dardanelles olarak gösterilmesini istemişti.

Cihat Yaycı’nın bu isimlerin önemine dikkat çektikten sonra son zamanlar Sosyal medyada gündeme gelmeye başladı. Sosyal Medya’da Google tarafından İstanbul Boğazı ismi Bosphorus olarak gözükmesi ve Çanakkale Boğazı ismi ise Dardanelles olarak gözükmesi büyük tepkilere neden oldu. Peki, Bosphorus ve Dardanelles ne anlama geliyor? Gelin birlikte bakalım…

Bosphorus ne anlama geliyor? Dardanelles ne anlama geliyor?

Bosphorus kelimesi Yunancadan gelmekte olup (İstanbul Boğazı) anlamına gelmektedir.

Dardanelles kelimesi de Yunancadan gelmekte olup (Çanakkale Boğazı) anlamına gelmektedir.

Son olarak Ege Denizi olarak bildiğimiz isim ise köken bakımından Yunancadan geliyor. Ancak tarihimize baktığımızda hem Osmanlı zamanında hem de Selçuklu zamanında o deniz (adalar denizi) olarak isimlendirilmiştir.