  • BIST 1.308
  • Altın 455,662
  • Dolar 7,8417
  • Euro 9,3805
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Bosphorus'un anlamı ne? Dardanelles'in anlamı ne?

Google tarafından İstanbul Boğazı ismi Bosphorus olarak gözükürken Çanakkale Boğazı ismi ise Dardanelles olarak gözükmesi büyük tepkilere neden oldu. Bosphorus ve Dardanelles ne anlama geliyor?
Bosphorus'un anlamı ne? Dardanelles'in anlamı ne?

Eski Tümamiral Cihat Yaycı’nın sık sık gündeme getirdiği Ege denizinin isminin (Adalar Denizi) olarak değiştirilmesi ve İstanbul Boğazı ila Çanakkale Boğazı'nın isimlerinin Google’da Bosphorus ve Dardanelles olarak gösterilmesini istemişti.

Cihat Yaycı’nın bu isimlerin önemine dikkat çektikten sonra son zamanlar Sosyal medyada gündeme gelmeye başladı. Sosyal Medya’da Google tarafından İstanbul Boğazı ismi Bosphorus olarak gözükmesi ve Çanakkale Boğazı ismi ise Dardanelles olarak gözükmesi büyük tepkilere neden oldu. Peki, Bosphorus ve Dardanelles ne anlama geliyor? Gelin birlikte bakalım…

canakkale-dardanelles-harita.jpg

Bosphorus ne anlama geliyor? Dardanelles ne anlama geliyor?

Bosphorus kelimesi Yunancadan gelmekte olup (İstanbul Boğazı) anlamına gelmektedir.

Dardanelles kelimesi de Yunancadan gelmekte olup (Çanakkale Boğazı) anlamına gelmektedir.

Son olarak Ege Denizi olarak bildiğimiz isim ise köken bakımından Yunancadan geliyor. Ancak tarihimize baktığımızda hem Osmanlı zamanında hem de Selçuklu zamanında o deniz (adalar denizi) olarak isimlendirilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden: "Alternatifleri yok"01 Aralık 2020 Salı 05:05
  • Tel Aviv İslam Üniversitesi01 Aralık 2020 Salı 04:04
  • Maskelerin gözlük tercihindeki etkisi büyüdü01 Aralık 2020 Salı 03:03
  • İki Kanat Bir Devlet01 Aralık 2020 Salı 02:02
  • Amaçları dizi-film sektörünü Ankara'ya taşımak01 Aralık 2020 Salı 01:01
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…30 Kasım 2020 Pazartesi 21:00
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...30 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
  • Gıdanı Koru Ankara30 Kasım 2020 Pazartesi 05:05
  • Tekrar Yakalanan Daha Ağır mı Geçiriyor?30 Kasım 2020 Pazartesi 04:04
  • Lastik satışında talep yoğunlaştı30 Kasım 2020 Pazartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti