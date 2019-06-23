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Botan Vadisi'ne tepeden bakış

Siirt'te, Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar Tepesi (Delikli Taş), yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Botan Vadisi'ne tepeden bakış

Botan Çayı manzaları tepe, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğa tutkunlarının yeni adresi oldu.

Yaklaşık 350 metre yükseklikteki tepe, adını aldığı delikli taş ve vadiye hakim konumuyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Kayalıklara çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin eşsiz manzarasında fotoğraf çektiriyor.

"Herkesin bu zenginlikleri görmesi gerekir"

Şanlıurfa'dan gelen Sait Atala, memleketindeki Takoran Vadisi'nin, doğal zenginliklere sahip bir yer olduğunu söyledi.

Bölgeyi gezmek için Siirt'e geldiklerini söyleyen Atala, "Siirt'te böyle bir yerin varlığından yeni haberdar olduk ve hemen geldik. Bölgemiz aslında doğa ve kültür bakımından oldukça zengin yerlere sahip. Herkesin bu zenginlikleri görmesi gerekir." diye konuştu.

Salih Atala da Siirt'teki tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde gördükten görmek için geldiklerini vurgulayarak, "Tillo'dan sonra buraya geldik ve manzarayı çok beğendik. Görmeyenlerin gelip görmesini istiyorum." dedi.

Atala, eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için tehlikeye rağmen çıktığı kaya üzerinden fotoğraf çektirdiklerini belirtti.

"İnternetten gördüm"

Arkadaşlarıyla tepeyi görmek için Van'dan gelen Bahadır Ortasaç ise beklediklerinden çok daha güzel bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

"Ülkemizin bu kadar güzel yerlerinin olduğunu bilmek güzel. Burada muazzam bir manzara var. Aslında Siirt'in her köşesi çok güzel." diyen Ortasaç, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki bu kadar güzellikleri görmek için gelmiyoruz. Herkesin gezip görmesi gereken yer burası. Burayı internetten gördüm. Görür görmez arkadaşlarla Van'dan yola çıktık. Gerçekten manzarası, suyu, dağları çok güzel ben de herkesin burayı gelip görmesini bekliyorum."

Ortasaç, bu güzel anları çektirdikleri fotoğraflarla kalıcı hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

Batman'dan gelen Sema Öç de Siirt'in doğal güzelliklerine işaret ederek, "Bu güzelliklerin başında Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar geliyor. Burada eşsiz manzara ve bol oksijen sayesinde günün tüm yorgunluğunu atabiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde huzur buluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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