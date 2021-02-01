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Botanik Park renklendi

Ankara’yı gri şehir olma tanımından kurtarmak için şehri sanatsal çalışmalarla güzelleştirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardan sonra şimdi de Başkent parklarını grafitti sanatçılarına açtı.
Botanik Park renklendi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bu kapsamda Ankara’nın simge parklarından biri olan Botanik Park’ta yenileme çalışmalarını tamamlarken, Başkentlilere 3 boyutlu grafitti çalışmasıyla da sürpriz yaptı.

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SOKAK SANATÇILARINA TAM DESTEK
İlk olarak Kızılay’da sokak sanatçılarıyla iş birliği yaparak duvarlara grafitti çalışması yaptıran Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı renklendirmeye devam ediyor.

Sanata ve sanatçıya desteğini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten grafiti sanatçısı Atione, Botanik Park’ta uyguladığı çalışma hakkında şu bilgileri verdi:
“Bizi Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilk fark eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş oldu. Kendisi yaptığımız işe bir sanat olarak baktı. Arkamızda durdu, destek oldu. Kızılay’daki çalışmamızdan sonra şimdi de Botanik Park için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaya başladık. Ankara’daki sosyal ve kültürel yapıyı gözeterek sualtı konsepti düşündük, herkesin sevebileceği bir konsept hazırladık. Ankara’ya renk katmak istedik. Hava şartlarından dolayı projemiz 1,5 ay sürdü. Sprey boya malzemeleri kullandık. Üç boyutlu bir çalışma yaptık.”

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GRAFİTTİ BOTANİK PARK’A ÇOK YAKIŞTI
Başlattıkları projeyle kent genelindeki rekreasyon alanları ve parkların sanatsal çalışmalara ve görsel bir şölene ev sahipliğini yapacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İç Mimarlarından Onur Saraçel, şöyle konuştu:
“Botanik Parkı, Ankara’nın en eski ve en güzel parklarından biri. Yıllar geçtikçe parkımız deforme oldu ve bakımsız kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak parkımızı baştan aşağı yenileme kararı aldık. Parka sadece yapısal olarak değil sanatsal anlamda da değer katmak istedik. Parkımızın çeşitli bölgelerine grafitti sanatçımız Atione ile birlikte bir çalışma yürüttük. Güzel bir eser ortaya çıktı, Başkentlileri bekliyoruz.”

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