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BOTAŞ 154 personel alacak

BOTAŞ Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 154 personel alınacak.
BOTAŞ 154 personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 154 personel alınacak.

BOTAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumdaki mühendis, teknisyen ve uzman yardımcısı pozisyonlarına elektrik elektronik, inşaat, makine, enerji sistemleri, jeofizik, jeoloji, gemi makine, gemi ulaştırma ve işletme, harita, bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik, fizik, hukuk, işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi gibi çeşitli lisans programlarından mezun olanlar başvuruda bulunabilecek.

Elektrik elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, makine, rafineri ve petrokimya teknolojisi, inşaat teknolojisi, harita ve kadastro, kaynak teknolojisi gibi çeşitli önlisans programlarından mezun olanlar da başvurabilecek. Söz konusu ilan, 31 Aralık 2019 ila 4 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx adresinde yayımlanacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılabilecek.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğine göre, Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, önlisans süresi içerisinde üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kat’i proje onayı yerine ön proje onayı sunulabilmesine ilişkin 31 Aralık 2019'a kadar verilen süre 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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