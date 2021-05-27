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Botaş döner kapı satın alacak

Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’ye bağlı bir iktisadi kamu kuruluşu olan BOTAŞ, döner kapı satın alacak. Botaş döner kapı alımı için ihaleye çıktı. Genel Müdürlük hizmet binalarının sürgülü kapılar döner kapıya çevrilecek.
Botaş döner kapı satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’ye bağlı bir iktisadi kamu kuruluşu olan Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), döner kapı satın alacak. Botaş döner kapı alımı için ihaleye çıktı. 

Genel Müdürlük hizmet binalarının sürgülü kapılar döner kapıya çevrilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.06.2021

İhalede işin içeriği “BOTAŞ Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları (A-1 ve A-2 Blok) arka girişlerinde yer alan kayar kapıların demontajı, 2 adet yeni döner kapının temini ve tesisi, devreye alınması ve tüm sistemin çalışır vaziyette teslim edilmesi” olarak ifade edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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