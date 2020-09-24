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Botoks yaptırdıktan bir gün sonra ölen Kübra Boyraz kimdir? Botoks zararlı mı?

İstanbul'da Kübra Boyraz adlı genç kadının botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybetmesi soru işaretleri oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kübra Boyraz kimdir, botoks mu öldürdü, botoks zararlı mı sorusunun cevabı aranıyor.
Botoks yaptırdıktan bir gün sonra ölen Kübra Boyraz kimdir? Botoks zararlı mı?

İstanbul Beylikdüzü'nde genç bir kadının (Kübra Boyraz 38) güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden bir gün sonra hayatını kaybetmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kübra Boyraz kimdir, botoks mu öldürdü sorusunun cevabı aranıyor. 

Olayla ilgili 1'i hekim, 5 kişi gözaltına alındı. Savcılık şahısları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bir TV kanalında olayla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

YÜRÜYEREK GİRDİ, ÇIKARKEN İSE...

"Beylikdüzü’nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz isimli genç bir kadın maalesef bir güzellik merkezinde botoks işleminin ardından hayatını kaybetti.

Beylikdüzü ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri bir babanın şikayeti üzerine harekete geçiyor. 38 yaşındaki Kübra Boyraz’ın babası “Kızım eve geldiğinde birisiyle geldi. Bilinci yarı açıktı. Kızıma ‘ne oldu?’ diye sorduğumda, yanındaki tanımadığım kadın ‘tansiyonu düştü, fenalaştı, eve getirdik.’ dediğini söylüyor.

Kübra Boyraz sonra evinde daha da fenalaşıyor. Bunun üzerine baba hemen 112’yi arıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastaneye kaldırıldıktan 1 gün sonra da hayatını kaybediyor. 

Baba hemen suç duyurusunda bulunuyor ve hemen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçiyor. Genç kızın o gün ne yaptığı araştırılıyor, cep telefonu kayıtları incelendiğinde, genç kızın ölümünden bir gün öncesinde saat 17.54’te güzellik merkezine çevrilen rezidans katındaki bir dairede botoks işlemi yapıldığını tespit ediyor.

Binadaki güvenlik kameraları inceleniyor ve genç kızın binaya yürüyerek girdiğini ve çıkarken birilerine dayanarak çıktığını tespit ediyor."

İstanbul'da yaşanan bu olay akılarda botoks mu öldürdü, botoks zararlı mı soruları oluşturdu. 

Uzmanlara göre, "Evet botoks bazı durumlarda zararlı olabilmektedir. Yan etkileri ile beraber zararları arasında, gıda zehirlenmesinde bahsetmek doğru olur. Botoksun bilinen yan etkilerinin arasında, felçten söz edilebilir. Bilinçli kullanım ile, botoksun yararları kaslarda zayıflamayı engellemesi de bulunmaktadır."

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