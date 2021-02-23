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Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Hatayspor, golcü futbolcusu Aaron Boupendza için Rusya ekiplerinden Krasnodar'la 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi'ne gidiyor.

Hatay'da bulunan Rusya temsilcisi Krasnodar'ın yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi. Resmi açıklama 16.00'da yapılacak.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek

-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek

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