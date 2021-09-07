Boy yasağına aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu

1 Eylül itibariyle Su Ürünleri Av Sezonun açılmasıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında 414 kutu istavrite el konuldu.

Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri ile beraber yapılan ortak denetimlerde 1 Eylül 2021 ile 6 Eylül 2021 tarihleri arasında, yaklaşık 7 ton ağırlığında küçük boyda istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. Toplam 5 kez idari para cezası uygulandı. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirdi. Balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.



