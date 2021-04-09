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'Boyasına taş değer' diye iki otomobilini trafiğe çıkarmıyor

Antalya'da yaşayan Abdullah Şimşek, her ayrıntısıyla orijinal 1994 model Doğan SLX model 2 otomobili fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza ediyor.
'Boyasına taş değer' diye iki otomobilini trafiğe çıkarmıyor

Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan Abdullah Şimşek, "Peşlerinden yıllarca koştum" dediği iki orijinal Doğan SLX marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Biri yeşil, diğeri bordo renkli otomobilleri için özel garaj yaptıran Şimşek, ayakkabılarını çıkarmadan otomobile binmiyor. Far yıkama mekanizmasından üzerindeki şeritlere kadar araçların her ayrıntısını heyecanla anlatan Şimşek, "İkisi de 1994 model. Üzerindeki vidaların fabrika perçinleri bile duruyor. Fabrikadan nasıl çıkmışsa o şekilde. İçindeki yeni araç kokusu bile muhafaza edilmiş. Bu Doğan SLX araçların kapıları açılırken bir klik sesi gelir. O ses hala ilk günkü tınısında" dedi.

"TRİLYON VERSELER SATMAM"

Her iki otomobili farklı araçlarla kıyaslayamayacağını sözlerine ekleyen Şimşek, "Bu benim için bir tutku. Ticari kaygım yok. Araçları satma gibi bir isteğim de yok. Ben para istemiyorum, 1 trilyon lira verseler araçlarımı satmam. Satmayacağımı söylediğim halde fiyat verenler oluyor. Bu orjinallikte, bu modelde aracın Türkiye'de olduğuna inanmıyorum. 185 bin TL'ye kadar bu araçlara fiyat verenler oldu. Bu araçları kullanmıyorum, servis bakımı olursa çekiciyle götürüyorum. Tamamen hobi amaçlı aldım ve burada duruyor. Bu araçların başında oturup çay, kahve içiyorum bana mutluluk veriyor" diye konuştu.

YAZIN YAYLAYA GÖTÜRÜYOR

İki otomobili de trafiğe çıkartmadığını aktaran Şimşek, "Boyasına bir taş değse orijinalliği gider. Muayeneye çekiciyle getirip götürüyorum" dedi. Her iki aracın da nemden etkilenmemesi için yaz aylarında yaylaya götürdüğünü anlatan Şimşek, "Yaylada depo kiraladım. Nem kaportalarına zarar veriyor. Yaz aylarında yaylada depoda duruyorlar. Kışın ise yanıma getiriyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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